Екатеринбург накрыло смогом от лесных пожаров в Свердловской области и Башкирии

Екатеринбург, 18 августа. Бушующие пожары на территории Свердловской области и Башкирии послужили причиной дымки, которая накрыла Екатеринбург. Об этом заявила региональный синоптик Галина Шеперенко.

Установившийся смог в Екатеринбурге не сойдет до конца недели из-за того, что в регион пришла жаркая безветренная погода. Об этом ТАСС заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко.

Лесные пожары в регионе ранее поставили под угрозу жизни постояльцев санатория в Первоуральском районе. Сотрудники МЧС готовы эвакуировать людей в любой момент.