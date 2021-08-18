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Екатеринбург накрыло смогом от лесных пожаров в Свердловской области и Башкирии
Происшествия
Екатеринбург накрыло смогом от лесных пожаров в Свердловской области и Башкирии
Prt Scr youtube.com  /  Тюменское время

Екатеринбург, 18 августа. Бушующие пожары на территории Свердловской области и Башкирии послужили причиной дымки, которая накрыла Екатеринбург. Об этом заявила региональный синоптик Галина Шеперенко.

Установившийся смог в Екатеринбурге не сойдет до конца недели из-за того, что в регион пришла жаркая безветренная погода. Об этом ТАСС заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко.

Лесные пожары в регионе ранее поставили под угрозу жизни постояльцев санатория в Первоуральском районе. Сотрудники МЧС готовы эвакуировать людей в любой момент.

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пожар екатеринбург дымка
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