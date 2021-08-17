МЧС готовится эвакуировать постояльцев уральского санатория из-за лесного пожара

Первоуральск, 17 августа. Площадь природного пожара под Первоуральском выросла до 40 гектаров. Мэрия подготовила автобусы для эвакуации людей на случай ухудшения ситуации.

Пожар под Первоуральском распространился на площади 40 гектаров и подошел к санаторию и садовым товариществам. Жилые постройки отделяют от огня всего два километра.

Чтобы остановить пламя, спасатели проложили минерализированную полосу и произвели опашку территории. Угроза распространения пожара на базу отдыха ликвидирована, но администрация города подготовила автобусы для эвакуации людей и развернула пункт временного размещения на случай ухудшения ситуации. За обстановкой следят с воздуха.

Тем временем спасатели эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара на юго-востоке Франции. Пламя распространяется по горному массиву Мор, охватывая все больше территорий.