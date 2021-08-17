Жители поселка Рудный жаловались на экологию до сообщения о взрыве

Екатеринбург, 17 августа. Многочисленные жалобы на местные производства следовали от обитателей поселка рядом с промзоной до распространения в СМИ ложной информации о взрыве, сообщает источник ФАН.

Заводы занимаются переработкой металла, литьем и химией, а вредные отходы при этом выпускаются в воздух. Специалисты ранее неоднократно фиксировали повышенную концентрацию выбросов в атмосфере.

В понедельник ряд СМИ сообщили о взрыве на Елизаветинском опытном заводе, однако позже данная информация не подтвердилась.