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Уроженец Молдовы предстанет перед екатеринбургским судом за убийство кавалера бывшей девушки
Происшествия
Уроженец Молдовы предстанет перед екатеринбургским судом за убийство кавалера бывшей девушки
pixabay.com

Екатеринбург, 16 августа. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего молдаванина. Мужчина обвиняется в убийстве нового возлюбленного своей бывшей девушки.

Согласно данным следствия, молодой человек на протяжении четырех лет сожительствовал с возлюбленной. Однако пара рассталась, и девушка почти сразу начала встречаться с другим мужчиной. Ревнивый молдаванин купил стык-нож, пробрался в квартиру и нанес около 14 ударов гражданину. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В ходе следствия выяснилось, что к преступлению подозреваемый готовился неделю. В момент совершения убийства спящая рядом девушка даже не проснулась.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве полицейские обнаружили тело 28-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, сообщил сайт 360tv.ru.

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