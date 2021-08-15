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Устроивший массовую драку на дороге екатеринбуржец попал в психбольницу
Происшествия
Устроивший массовую драку на дороге екатеринбуржец попал в психбольницу
stocksnap.io

Екатеринбург, 15 августа. Правоохранители передали в психиатрическую клинику екатеринбуржца, который устроил массовую драку между водителями на дороге.

По данным правоохранителей, мужчина приставал к водителям, когда выезжал на дорогу на улице Высоцкого. Сотрудники полиции задержали агрессивного местного жителя.

В связи с его неадекватным поведением он был передан врачам психиатрической больницы. По факту инцидента проводится проверка.

Погибший у яхт-клуба в Петербурге был пациентом психиатрической больницы святого Николая Чудотворца, сообщал ФАН. За неделю до трагедии его выписали врачи.

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екатеринбург водитель психбольница массовая драка
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