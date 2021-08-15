Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 21:52
21:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не смог сдержать слез на съемках проекта «Ну-ка, все вместе!»
21:47
Политика
Совбез ООН созвал экстренное заседание по ситуации в Афганистане
21:43
Происшествия
Двое детей пострадали из-за столкновения «Волги» с остановкой в Башкирии
21:23
Политика
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан
21:05
Армия
Киевский эксперт Романенко рассказал о «мрачном уроке» США для Украины
21:04
Экономика
Основатель NVIDIA продал бумаги компании на сумму 160 млн долларов
21:03
Экономика
Автоэксперты рассказали, как зарабатывают компании в период дефицита чипов
21:02
Латинская Америка
Владелец оппозиционного СМИ Никарагуа задержан по обвинению в мошенничестве
21:00
Общество
Политолог Витушкин объяснил, почему партии «Родина» ставят препоны перед выборами
21:00
ФАН-ТВ
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Ева Авеева
Все новости

Пожар охватил здание неподалеку от завода гражданской авиации в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 15 августа 2021 21:04
Происшествия
Пожар охватил здание неподалеку от завода гражданской авиации в Екатеринбурге
Пресс-служба МЧС России по Республике Коми

Екатеринбург, 15 августа. Возгорание произошло в районе Уральского завода гражданской авиации на окраине Екатеринбурга. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб региона.

По имеющейся информации, огонь виден за основным цехом авиазавода. Здание расположено вблизи аэропорта Кольцово, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Предприятие специализируется на ремонте авиационных двигателей, а также выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения. В настоящий момент в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области от комментариев воздержались, пообещав предоставить из позднее.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожар охватил здание неподалеку от завода гражданской авиации в Екатеринбурге
пожар мчс екатеринбург свердловская область авиазавод
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru