Пожар охватил здание неподалеку от завода гражданской авиации в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 августа. Возгорание произошло в районе Уральского завода гражданской авиации на окраине Екатеринбурга. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб региона.

По имеющейся информации, огонь виден за основным цехом авиазавода. Здание расположено вблизи аэропорта Кольцово, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Предприятие специализируется на ремонте авиационных двигателей, а также выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения. В настоящий момент в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области от комментариев воздержались, пообещав предоставить из позднее.