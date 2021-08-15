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Восьмимесячный младенец пострадал в ДТП с нетрезвым водителем в Первоуральске

  /   Обновлено: 15 августа 2021 10:40
Происшествия
Восьмимесячный младенец пострадал в ДТП с нетрезвым водителем в Первоуральске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Первоуральск, 15 августа. Маленькая девочка получила травмы при столкновении двух иномарок в Свердловской области, сообщили в местном управлении ГИБДД.

По уточненным данным, все произошло утром в воскресенье, 15 августа, в Первоуральске. Водитель Chevrolet допустил столкновение с попутно движущимся Volkswagen. На заднем сиденье иномарки находилась женщина, которая держала на руках маленькую дочь. Мать не пострадала, девочке потребовалась помощь медиков.

«В отношении 31-летней женщины сотрудники отдела по делам несовершеннолетних составили материал для привлечения к ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — говорится в сообщении правоохранителей.

Было установлено, что мужчина и пассажирка находились в состоянии алкогольного опьянения. Более того, водителя ранее уже привлекали к ответственности за пьяную езду. С места аварии также госпитализировали сожительницу виновника ДТП.

Ранее газета A42.RU сообщала о ДТП с участием машины скорой помощи, которая перевернулась после столкновения с иномаркой в Новокузнецке.

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