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Романтики с Урала: молодые люди устроили драку с «розочкой»
Происшествия
Романтики с Урала: молодые люди устроили драку с «розочкой»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 15 августа. Массовая драка с участием парней и девушек произошла в центре города. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Не менее двадцати екатеринбуржцев схлестнулись в драке на улице 8 Марта. Молодые люди использовали разбитые стеклянные бутылки. По словам очевидцев, на месте конфликта сильно пахло газом.

«Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками, одного человека запинали сразу несколько», — передает РЕН ТВ с отсылкой на свидетелей проиходящего.

Что не поделили местные жители, сейчас выясняет полиция, однако достоверно известно, что конфликту предшествовало употребление алкоголя. Нескольким потребовалась медицинская помощь. У одного из них разбита челюсть, у другого все лицо в крови. Девушки также получили резаные раны.

Ранее правоохранители задержали выбросившую дочь в мусорку москвичку. Новорожденного ребенка доставили в больницу.

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