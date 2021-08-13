СК возбудил дело против изрезавшей своего двухлетнего сына екатеринбурженки

Екатеринбург, 13 августа. Женщина напала на маленького ребенка с холодным оружием и стала фигуранткой уголовного дела.

По предварительным данным, ранее 25-летняя женщина не имела проблем с законом, но в какой-то момент, по словам отца пострадавшего малыша, она стала называть себя «ангелом света». Позднее злоумышленница изрезала ребенка ножом, заявив, что в него якобы «вселились бесы».

Правоохранители уже возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Учитель литературы из Коврово попал под следствие после того, как угрожал ножом своей дочери. Мужчина в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.