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Собака Женева раскрыла квартирную кражу в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 13 августа 2021 10:23
Общество
Собака Женева раскрыла квартирную кражу в Екатеринбурге
pixabay.com  /  Krista Grear

Екатеринбург, 13 августа. Вор через окно украл телевизор из квартиры местного жителя. Служебная собака оперативно нашла преступника. Возбуждено уголовное дело.

Преступление произошло на Уралмаше. Арендатор комнаты в общежитии, расположенном в переулке Ершова, заявил в правоохранительные органы, что у него пропал телевизор.

Комната находилась на первом этаже, чем и воспользовался грабитель. Он разрезал москитную сетку, которая была единственным препятствием, и вытащил технику.

Следователи взяли с собой собаку по кличке Женева, которая напала на след и привела стражей порядка к одной из комнат в этом же общежитии. Подозреваемым оказался ранее судимый за грабежи 30-летний грузчик. Он признался в содеянном и рассказал, что сдал технику в ломбард. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Накануне служебная собака помогла белгородским полицейским спасти пропавшую старушку.

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