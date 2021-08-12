Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 23:57
23:56
Происшествия
Лишившаяся ноги при взрыве автобуса в Воронеже девушка скончалась в реанимации
23:49
Происшествия
Пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже распределили по четырем больницам
23:45
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва маршрутки в Воронеже
23:39
Происшествия
Неисправность в ГБО является основной версией взрыва автобуса в Воронеже
23:34
Происшествия
Более 10 человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже
23:31
Происшествия
Внеочередная проверка транспорта пройдет в Воронеже после ЧП с автобусом
23:31
Политика
В партии «Родина» назвали главную ошибку петербургского горизбиркома
23:26
Происшествия
Британские СМИ сообщили о перестрелке в городе Плимут
23:25
Происшествия
Глава СК Бастрыкин взял ЧП в Воронеже под личный контроль
23:22
Происшествия
Водители автобусов в Воронеже призовут пассажиров к бдительности после ЧП
Все новости

Премьера фильма «Солнцепек» о событиях в Луганске состоялась в Екатеринбурге
Общество
Премьера фильма «Солнцепек» о событиях в Луганске состоялась в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей

Екатеринбург, 12 августа. Премьерный показ основанного на реальных событиях фильма «Солнцепек» провели в Екатеринбурге в кинотеатре «Синема парк» 12 августа.

Показ стартовал в 22:40 по местному времени. Помимо столицы Урала, премьеры «Солнцепека» прошли в других крупных городах России, например, в Новосибирске и Красноярске.

Лента, над которой работал режиссерский тандем Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, рассказывает, что происходило в Луганске в мае 2014 года после нападения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Главный герой фильма — афганец Влад Новожилов, который не хочет принимать участие в боевых действиях и пытается спасти семью из опасного региона.

По мнению ветерана войны в Донбассе Александра Матюшина, «Солнцепек» хорошо передает атмосферу вооруженного конфликта. Он также напомнил, что об этих событиях на юго-востоке Украины снято мало фильмов.

Одними из первых зрителей «Солнцепека» стали гости закрытого показа, прошедшего в Петербурге 11 августа. Посетителей мероприятия поразила достоверность картины. Телевизионная премьера ленты состоится 18 августа на канале НТВ в 23:45 по московскому времени.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Премьера фильма «Солнцепек» о событиях в Луганске состоялась в Екатеринбурге
екатеринбург фильм солнцепек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru