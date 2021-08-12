Премьера фильма «Солнцепек» о событиях в Луганске состоялась в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 августа. Премьерный показ основанного на реальных событиях фильма «Солнцепек» провели в Екатеринбурге в кинотеатре «Синема парк» 12 августа.

Показ стартовал в 22:40 по местному времени. Помимо столицы Урала, премьеры «Солнцепека» прошли в других крупных городах России, например, в Новосибирске и Красноярске.

Лента, над которой работал режиссерский тандем Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, рассказывает, что происходило в Луганске в мае 2014 года после нападения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Главный герой фильма — афганец Влад Новожилов, который не хочет принимать участие в боевых действиях и пытается спасти семью из опасного региона.

По мнению ветерана войны в Донбассе Александра Матюшина, «Солнцепек» хорошо передает атмосферу вооруженного конфликта. Он также напомнил, что об этих событиях на юго-востоке Украины снято мало фильмов.

Одними из первых зрителей «Солнцепека» стали гости закрытого показа, прошедшего в Петербурге 11 августа. Посетителей мероприятия поразила достоверность картины. Телевизионная премьера ленты состоится 18 августа на канале НТВ в 23:45 по московскому времени.