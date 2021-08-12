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Силовики задержали криминальных авторитетов в центре Екатеринбурга
Происшествия
Силовики задержали криминальных авторитетов в центре Екатеринбурга
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Екатеринбург, 12 августа. Массовые задержания прошли около ресторана EatMeet в центре города.

Спецоперация проходила на улице Юмашева. Сотрудники Росгвардии задержали десять человек.

По данным МВД, силовики пресекли так называемую «стрелку». Стражи порядка устанавливают личности мужчин и цель их встречи. По данным ведомства, задержанные могут иметь отношение к противоправной деятельности.

Идет расследование происшествия. У задержанных изъяли семь пистолетов (два из них — с глушителями), восемь обойм и четыре коробки с патронами. Один из стволов был заряжен, сообщал сайт 360tv.ru. Также у них обнаружили мешок с зеленым веществом неизвестного происхождения.

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екатеринбург росгвардия стрелка
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