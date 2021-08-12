Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 17:49
17:49
Происшествия
СК проведет проверку после травмы пасссажира-инвалида при посадке на рейс Надым — Тюмень
17:44
Происшествия
Все авиационные происшествия авиакомпании «Витязь» произошли по вине пилотов
17:42
Шоу-бизнес
«Толстых фей не бывает»: Анну Семенович в образе лесной нимфы высмеяли за лишний вес
17:35
Общество
Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы
17:34
Политика
Эксперт по СНГ Скориков назвал главные различия в политике Санду и Пашиняна
17:33
Происшествия
В работе «Витязь-Аэро» за последние шесть лет выявлено 13 нарушений
17:33
Общество
В Госдуме объяснили выгоду включения службы в армии в стаж для досрочной пенсии
17:32
Происшествия
Суд рассмотрит иски от издательства «Эксмо» к мессенджеру Telegram
17:32
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы
17:32
Общество
Депутат Скриванов: В отрасли негосударственных пенсионных фондов навели порядок
Все новости

Блогер в Екатеринбурге натравил на журналиста змею во время поездки в такси
Происшествия
Блогер в Екатеринбурге натравил на журналиста змею во время поездки в такси
фото предоставлено Тульским областным экзотариумом

Екатеринбург, 12 августа. Змея в автомобиле «Яндекс. Такси» испугала девушку-журналиста. Представительница СМИ обратилась в полицию.

Инцидент произошел с журналистом URA.RU. По словам девушки, она, возвращаясь с работы, вызвала такси. Водитель всю дорогу шутил и разговаривал. Внезапно, проезжая темный участок дороги, автомобилист попросил обернуться.

За спиной у клиентки оказалась огромная желтая змея, которая ползла из багажника по спинке кресла. После этого мужчина остановился, и из багажника вылез молодой человек, который убрал рептилию. Позже в сервисе потерпевшей принесли извинения и пообещали разобраться в ситуации.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Блогер в Екатеринбурге натравил на журналиста змею во время поездки в такси
яндекс такси журналист
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru