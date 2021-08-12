Блогер в Екатеринбурге натравил на журналиста змею во время поездки в такси

Екатеринбург, 12 августа. Змея в автомобиле «Яндекс. Такси» испугала девушку-журналиста. Представительница СМИ обратилась в полицию.

Инцидент произошел с журналистом URA.RU. По словам девушки, она, возвращаясь с работы, вызвала такси. Водитель всю дорогу шутил и разговаривал. Внезапно, проезжая темный участок дороги, автомобилист попросил обернуться.

За спиной у клиентки оказалась огромная желтая змея, которая ползла из багажника по спинке кресла. После этого мужчина остановился, и из багажника вылез молодой человек, который убрал рептилию. Позже в сервисе потерпевшей принесли извинения и пообещали разобраться в ситуации.