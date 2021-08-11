Силовики пресекли криминальную сходку в Екатеринбурге

Екатеринбург, 11 августа. Сотрудники силовых ведомств Екатеринбурга пресекли криминальную сходку. Встреча участников преступных сообществ города должна была пройти в жилом районе.

Инцидент случился в центре уральской столицы, между домами на улице Юмашева. По имеющейся информации, силовики провели спланированную операцию, к которой спецслужбы тщательно подготовились. Подробности сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В результате спецоперации сотрудники силовых структур задержали 10 человек. У одного из задержанных при себе было обнаружено оружие. На месте не состоявшейся сходки работают силовики.