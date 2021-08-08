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Двое молодых людей погибли в аварии с ВАЗ в Свердловской области
Происшествия
Двое молодых людей погибли в аварии с ВАЗ в Свердловской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 8 августа. Зачинщик аварии, в которой погибли 19-летние парень и девушка, был трезв. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Смертельная авария произошла утром на трассе Камышлов — Сухой Лог. В результате ДТП погибли двое 19-летних подростков.

По данным полиции, 57-летний водитель грузовика в какой-то момент потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21093. За рулем отечественной машины находился 19-летний юноша, а на пассажирском сидении была его ровесница. Оба скончались на месте от полученных травм.

Вероятный виновник аварии остался цел. В момент ДТП мужчина был трезв. Обстоятельства случившегося выясняются.

Еще одна авария с фурой произошла на трассе под Тверью. Однако в результате нее никто не погиб.

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