Пассажирский автобус загорелся в Екатеринбурге

Екатеринбург, 8 августа. Пожар начался в автобусе во время следования по маршруту. Местные СМИ пишут, что пожарные оперативно эвакуировали всех пассажиров.

Полицейские сразу же оцепили горящий автобус на улице Щербакова. Во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, пожар произошел в задней части транспорта.

Аналогичный случай произошел в Ростове. Пассажирский автобус загорелся, когда в нем находились ехавшие на работу люди. Пассажиров успели вовремя вывести из транспорта, сообщало URA.RU.