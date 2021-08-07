Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 17:12
17:12
Армия
Бойцы ВСУ оборудуют возле линии соприкосновения в Донбассе
17:10
Общество
Петербуржцев предупредили о приостановке курсирования «Метеоров» из-за непогоды
17:10
Экономика
Первый производитель органического вина может появиться в России
17:10
Олимпиада-2020 в Токио
Мы просто обескуражены: Журова высказалась о судействе российских «художниц» на ОИ
17:09
Экономика
Холдинг «Мегафон» продал почти четверть акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia
17:09
Происшествия
Огонь из Мордовского заповедника приблизился к ядерному центру в Сарове
17:09
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная Бразилии по футболу завоевала первое в истории золото ОИ
17:07
Спорт
Олимпийский комитет России оригинально отметил победу борца из Дагестана на Олимпиаде
17:04
Общество
Бульдог из Владивостока удивил способностью кататься на скейтборде, появилось видео
17:01
Происшествия
Работник стройбазы в Волгограде обнаружил разлагающуюся человеческую ногу
Все новости

Работники уральского морга выдали родственникам умершего дедушки тело другого человека
Происшествия
Работники уральского морга выдали родственникам умершего дедушки тело другого человека
pixabay.com

Нижний Тагил, 7 августа. Сотрудники морга перепутали фамилии умерших и выдали родственникам умершего дедушки тело другого мужчины. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле.

Несколько недель назад в больницу попал 80-летний пенсионер с онкологическим заболеванием. Позднее врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Пациент скончался, а его родственники начали готовиться к похоронам.

Перед церемонией прощания внучка усопшего обратила внимание, что через окошко в гробу виднеется рубашка другого цвета. Когда работники открыли крышку, оказалось, что внутри лежит неизвестный человек. Девушка отметила, что медработники находились в состоянии алкогольного опьянения и даже не принесли извинений.

Неделю назад такой же случай произошел в Новосибирской области. Местным жителям пришлось забирать тело своего покойного родственника с чужих похорон из-за халатности санитара морга.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Работники уральского морга выдали родственникам умершего дедушки тело другого человека
нижний тагил морг покойники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru