Работники уральского морга выдали родственникам умершего дедушки тело другого человека

Нижний Тагил, 7 августа. Сотрудники морга перепутали фамилии умерших и выдали родственникам умершего дедушки тело другого мужчины. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле.

Несколько недель назад в больницу попал 80-летний пенсионер с онкологическим заболеванием. Позднее врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Пациент скончался, а его родственники начали готовиться к похоронам.

Перед церемонией прощания внучка усопшего обратила внимание, что через окошко в гробу виднеется рубашка другого цвета. Когда работники открыли крышку, оказалось, что внутри лежит неизвестный человек. Девушка отметила, что медработники находились в состоянии алкогольного опьянения и даже не принесли извинений.

Неделю назад такой же случай произошел в Новосибирской области. Местным жителям пришлось забирать тело своего покойного родственника с чужих похорон из-за халатности санитара морга.