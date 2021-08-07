Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 11:09
11:08
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастки Аверины уступают Ашрам после упражнений с мячом на ОИ
11:06
Общество
Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшим от ЧС регионам Дальнего Востока
11:05
Экономика
Дилеры предупредили россиян о подорожании подержанных автомобилей
11:02
Происшествия
Работницу сафари-парка в Чили загрыз тигр
11:02
Армия
Минобрнауки РФ представит на форуме «Армия-2021» достижения российских институтов
10:55
Происшествия
Жители хакасского села простились с убитой рецидивистом семьей
10:54
Общество
Apple будет проверять переписку и iCloud на наличие запрещенных фото
10:53
Технологии
Рогозин раскрыл смысл секретных плакатов на предприятии Роскосмоса
10:53
Общество
Русский офицер стал причиной гибели легендарной Маты Хари
10:51
Общество
Американский блогер понял, почему у россиянок много времени уходит на сборы
Все новости

Гей-пара из Нижнего Тагила получила штраф за секс на привокзальной площади
Происшествия
Гей-пара из Нижнего Тагила получила штраф за секс на привокзальной площади
pixabay.com

Нижний Тагил, 7 августа. Двое мужчин стали удовлетворять друг друга прямо на площади недалеко от железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле.

Инцидент шокировал местных жителей, которые были крайне удивлены тем, что мужчины решились на такой поступок прямо в центре города у всех на виду. Как сообщил очевидец, влюбленная парочка расположилась на газоне и занялась оральным сексом, сообщает сайт 360tv.ru.

«Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацаненок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф», — возмутился автор видео.

Инцидентом заинтересовалась местная полиция. Личности любовников были установлены. Ими оказались ранее судимый 44-летний уроженец Качканара и 35-летний местный житель. Мужчин доставили в отдел для объяснений. Оказалось, что оба были пьяны. Материалы составленных протоколов передали в Тагилстроевский суд для рассмотрения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Гей-пара из Нижнего Тагила получила штраф за секс на привокзальной площади
секс нижний тагил геи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru