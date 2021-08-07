Гей-пара из Нижнего Тагила получила штраф за секс на привокзальной площади

Нижний Тагил, 7 августа. Двое мужчин стали удовлетворять друг друга прямо на площади недалеко от железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле.

Инцидент шокировал местных жителей, которые были крайне удивлены тем, что мужчины решились на такой поступок прямо в центре города у всех на виду. Как сообщил очевидец, влюбленная парочка расположилась на газоне и занялась оральным сексом, сообщает сайт 360tv.ru.

«Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацаненок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф», — возмутился автор видео.

Инцидентом заинтересовалась местная полиция. Личности любовников были установлены. Ими оказались ранее судимый 44-летний уроженец Качканара и 35-летний местный житель. Мужчин доставили в отдел для объяснений. Оказалось, что оба были пьяны. Материалы составленных протоколов передали в Тагилстроевский суд для рассмотрения.