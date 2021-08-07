Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 09:33
09:32
Политика
Военнослужащие США перевезли 40 боевиков ИГ на свою базу в Аш-Шаддади в Сирии
09:30
Наука
Ученые из Франции создали синтетические клетки мозга, которые хранят воспоминания
09:28
Экономика
Грузия увеличила экспорт вина на 12%
09:27
Происшествия
Петербуржец отправился порыбачить на лодке и пропал
09:26
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге окрасился в цвета Олимпиады
09:26
Армия
Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области
09:24
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
09:20
Общество
Препараты для снижения холестерина могут быть эффективны против COVID-19
09:19
Общество
Жительница Пакистана в возрасте 106 лет смогла побороть дельта-штамм COVID-19
09:13
Экономика
Темпы роста цен на стройматериалы снизились в России
Все новости

Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
Происшествия
Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Екатеринбург, 7 августа. Мошенники с помощью банальнейшей схемы обманом похитили у екатеринбургской учительницы 3,7 миллиона рублей.

Известно, что злоумышленники пытались дозвониться до 57-летней женщины на протяжении нескольких дней. В ходе разговора они убедили учителя, что на ее имя кто-то пытается оформить кредиты на сотни тысяч рублей, и предлагали ей самой оформить «долг», чтобы опередить мошенников.

«Действуя по указанию «консультантов», доверчивая екатеринбурженка получила на свое имя несколько займов в различных банках Екатеринбурга. Данные средства она снимала через кассу и помещала на счета, указываемые звонившими. В итоге сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 3 миллиона 797 тысяч рублей», — говорится в сообщении правоохранителей.

Сама женщина, комментируя ситуацию, призналась, что не смогла адекватно оценить ситуацию, хотя была в курсе такого вида обмана. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее URA.RU сообщало о новом типе обмана со стороны микрофинансовых организаций. Некоторые компании стали сами оформлять займы и переводить их на счет ничего не подозревающих россиян.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале
екатеринбург мошенники учитель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru