Учительница лишилась 3,7 млн рублей после разговора с мошенниками на Урале

Екатеринбург, 7 августа. Мошенники с помощью банальнейшей схемы обманом похитили у екатеринбургской учительницы 3,7 миллиона рублей.

Известно, что злоумышленники пытались дозвониться до 57-летней женщины на протяжении нескольких дней. В ходе разговора они убедили учителя, что на ее имя кто-то пытается оформить кредиты на сотни тысяч рублей, и предлагали ей самой оформить «долг», чтобы опередить мошенников.

«Действуя по указанию «консультантов», доверчивая екатеринбурженка получила на свое имя несколько займов в различных банках Екатеринбурга. Данные средства она снимала через кассу и помещала на счета, указываемые звонившими. В итоге сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 3 миллиона 797 тысяч рублей», — говорится в сообщении правоохранителей.

Сама женщина, комментируя ситуацию, призналась, что не смогла адекватно оценить ситуацию, хотя была в курсе такого вида обмана. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее URA.RU сообщало о новом типе обмана со стороны микрофинансовых организаций. Некоторые компании стали сами оформлять займы и переводить их на счет ничего не подозревающих россиян.