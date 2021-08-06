Легковой автомобиль насмерть сбил лошадь под Нижним Тагилом

Нижний Тагил, 6 августа. Водитель Ford Focus насмерть сбил лошадь на трассе под Нижним Тагилом. ДТП произошло поздно ночью на 133-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

За рулем иномарки был 36-летний житель одного из уральских поселков. Мужчина ехал с семьей на отдых, когда его автомобиль повстречался на трассе с лошадью. Об этом сообщает источник в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В результате столкновения пострадали два пассажира Ford Focus — 33-летняя женщина и девятилетний ребенок. Первая отделалась ушибами и ссадинами, а мальчик получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По информации правоохранителей, лошадь, внезапно появившаяся на проезжей части, была украдена цыганами из Висимо-Уткинска.

Ранее в Крыму случилось серьезное ДТП. На трассе Судак — Солнечная Долина мотоциклист врезался во встречную машину, в результате чего ему оторвало ногу.