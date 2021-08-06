Жительница Екатеринбурга выпала из окна с младенцем на руках

Екатеринбург, 6 августа. Женщина с младенцем на руках выпала из окна многоэтажного дома. Ребенок и екатеринбурженка получили серьезные травмы.

До инцидента женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Прибывшие в квартиру силовики обнаружили ее в неадекватном состоянии. Местная жительница заперлась с младенцем на балконе. Правоохранители вызвали бригаду психиатрической медицинской помощи и решили попытаться добраться до женщины с двухмесячным мальчиком. Однако они не успели.

Екатеринбурженка вместе с сыном выпала из окна. Они выжили после падения, но получили серьезные травмы. Медики госпитализировали пострадавших. Первая помощь была оказана и полицейскому, который получил раны, разбивая стекло.

По данным следствия, накануне произошедшего супруг пострадавшей отвез жену с сыном в квартиру к родственникам и сам уехал домой. Спустя некоторое время он позвонил женщине, а она трубку так и не взяла. Специалисты проверят местную жительницу на вменяемость. Ей может грозить более 10 лет лишения свободы по факту покушения на убийство малолетнего.