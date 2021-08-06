Ночной ливень в Екатеринбурге привел к затоплению нескольких улиц

Екатеринбург, 6 августа. Сильный ливень, прошедший в Екатеринбурге в ночь на 6 августа, привел к затоплению нескольких улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Местные жители поделились в социальных сетях фотографиями и видео, на которых видны последствия разбушевавшейся стихии. Так, на кадрах можно заметить, что уровень воды местами достигал лобовых стекол автомобилей.

Кроме того, жители Екатеринбурга пожаловались на подтопления подъездов, домов и офисных зданий. Из-за ночного ливня также пострадали 89 светофоров. В мэрии заявили, что для ликвидации последствий непогоды ночью были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб.

Тверскую область ранее накрыл ураган, который привел к частичным повреждениям 65 частных жилых домов. Из-за буйства стихии также пострадали шесть человек.