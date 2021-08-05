Один человек пострадал при взрыве в многоэтажке в Екатеринбурге

Екатеринбург, 5 августа. На одной из улиц Екатеринбурга прогремел взрыв. Горит квартира на первом этаже. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, произошел взрыв газа. Пострадал один мужчина 50 – 60 лет. Он доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми ожогами.

Бытовой взрыв произошел на улице Стахановская. Эпицентр располагался на первом этаже многоквартирного дома. Ударная волна выбила оконную раму, после чего начался пожар.

В данный момент проводится проверка. По ее результатам будут установлены все подробности и обстоятельства произошедшего.

Взрыв газовоздушной смеси зафиксирован в квартире пятиэтажного дома в городе Благодарный Ставропольского края.