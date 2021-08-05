Родственникам отдали девочку, которую свердловчанка морила голодом в шкафу

Екатеринбург, 5 августа. Девочка из города Карпинска, которую мать держала в сумке в шкафу, передана родственникам. Врачи ранее оказали ей необходимую помощь.

Сейчас малышка нормально себя чувствует. Девочка питается и развивается как положено в ее возрасте. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело об истязании, оставлении в опасности и причинении тяжкого вреда здоровью.

Следователи считают, что фигурантка родила малышку в квартире. У женщины возникла мысль избавиться от нее. Она практически не кормила девочку, держала в шкафу, надолго оставляла без присмотра. Истощенную малышку обнаружили подруги фигурантки, которые вызвали медиков и полицейских.