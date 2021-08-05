Жителю Урала грозит 12 лет колонии за сбитого насмерть школьника на пешеходном переходе

Екатеринбург, 5 августа. Правоохранители Свердловской области возбудили дело после гибели девятилетнего мальчика под колесами отечественного автомобиля.

Трагедия произошла в поселке Белоярский, когда находящийся в состоянии алкогольного опьянения 63-летний водитель двигался на большой скорости, а после протащил под колесами своей машины ребенка. Школьник на месте погиб от полученных травм, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители, которые возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Позднее стало известно, что предполагаемый преступник ранее был неоднократно судим.