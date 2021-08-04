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На Урале рухнувшая часть контейнерной площадки проломила череп ребенку

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:18
Происшествия
На Урале рухнувшая часть контейнерной площадки проломила череп ребенку
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Екатеринбург, 4 августа. Четырехлетняя девочка получила серьезные травмы из-за обрушившейся металлической части контейнерной площадки. ЧП произошло в деревне Марийские Карши Ачитского района.

Рядом с домом 24 на улице Ленина на маленькую девочку упала металлическая стенка контейнерной площадки. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшей серьезную черепно-мозговую травму, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. Назначены соответствующие экспертизы, проводится комплекс необходимых следственных действий для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее трехлетний ребенок пострадал от укуса змеи в деревне Болдырево Тюменской области.

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ребенок уголовное дело свердловская область травма
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