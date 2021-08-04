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Законность в гражданской авиации обсудили с участием уральского транспортного прокурора

  /   Обновлено: 04 августа 2021 11:10
Общество
Законность в гражданской авиации обсудили с участием уральского транспортного прокурора
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Екатеринбург, 4 августа. Соблюдение законодательства в гражданской авиации стало лейтмотивом видеоконференции, которая прошла под руководством уральского транспортного прокурора.

Участниками также стали топ-менеджеры трех авиакомпаний. Повестка мероприятия включала в себя соблюдение норм безопасности не только во время полетов, но и при аэропортном обслуживании.

Особое внимание было уделено соблюдению прав пассажиров. В частности, речь шла о регулярных полетах в отдаленные населенные пункты на Урале. Транспортный прокурор намерен лично контролировать работу по озвученным на совещании вопросам и проблемам.

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