Законность в гражданской авиации обсудили с участием уральского транспортного прокурора

Екатеринбург, 4 августа. Соблюдение законодательства в гражданской авиации стало лейтмотивом видеоконференции, которая прошла под руководством уральского транспортного прокурора.

Участниками также стали топ-менеджеры трех авиакомпаний. Повестка мероприятия включала в себя соблюдение норм безопасности не только во время полетов, но и при аэропортном обслуживании.

Особое внимание было уделено соблюдению прав пассажиров. В частности, речь шла о регулярных полетах в отдаленные населенные пункты на Урале. Транспортный прокурор намерен лично контролировать работу по озвученным на совещании вопросам и проблемам.