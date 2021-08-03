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Жители Екатеринбурга украли тонны сахара на 66,8 млн рублей
Происшествия
Жители Екатеринбурга украли тонны сахара на 66,8 млн рублей
pixabay.com

Екатеринбург, 3 августа. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Екатеринбурга. Они обвиняются в краже более двух тысяч тонн сахара, общая стоимость которого составила 67 млн рублей.

Правоохранители установили, что в 2019 году между двумя фирмами был заключен договор, в котором одна из организаций должна была хранить несколько тысяч тонн сахарного песка. Обвиняемая со своим сообщником решила продать товар самостоятельно. Женщина отмыла деньги с продаж и совершила ряд финансовых операций. Они придали ее действиям правомерный вид.

Сотрудниками полиции для расследования была создана спецгруппа из пяти человек. Отмечается, что уголовное дело по факту мошенничества было составлено на более 70 томов.

Злоумышленники ожидают суд. Выяснилось, что один из фигурантов преступления ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о покушении на убийство.

Трое жителей Ростовской области попытались обмануть бизнесмена на 7,7 миллиона рублей, сообщал сайт 360tv.ru. Уголовное дело в их отношении было передано в суд.

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