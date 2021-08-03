Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин выйдет по УДО

Екатеринбург, 3 августа. Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-модели в 2013 году.

Адвокат Лошагина рассказал, что его подзащитному осталось отбыть 2,5 года. Во время судебного заседания гособвинитель заявил, что не поддерживает решение об УДО.

В декабре прошлого года суд удовлетворил еще одно ходатайство фотографа и смягчил оставшуюся часть наказания с лишения свободы на ее ограничение, однако спустя несколько месяцев областной суд отменил это постановление после жалобы прокурора.

Несколько дней назад москвич пришел к бывшей возлюбленной и столкнул ее с высоты 15-го этажа. После этого он сам свел счеты с жизнью, сообщало РИАМО.