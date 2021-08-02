Екатеринбурженку арестовали за фото в нижнем белье на пороге отдела полиции

Екатеринбург, 2 августа. Правоохранители арестовали жительницу Екатеринбурга за пикантное фото на крыльце отдела полиции. Девушка спустила джинсы и сфотографировалась в нижнем белье.

На фото оказалась Елена Н., которая получила трое суток ареста. Фотографа, которая запечатлела полуобнаженную екатеринбурженку на пороге отделения полиции №5, наказали двумя сутками заключения, сообщает источник в полиции.

Впрочем, суд засчитал время, проведенное девушками в ожидании заседания, за дни, назначенные в качестве наказания. На обеих девушек сотрудники правоохранительных органов составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).