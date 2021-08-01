Ребенок пострадал в ДТП с участием катафалка в Екатеринбурге

Екатеринбург, 1 августа. Сразу четыре автомобиля столкнулись на ЕКАД. Одним из участников массового ДТП стал катафалк.

Массовая авария произошла сегодня днем на 33 километре кольцевой автодороги. Пострадал четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

Сообщается, что водитель «Лады» вылетел на встречную полосу и протаранил микроавтобус, принадлежащий компании по оказанию ритуальных услуг. После столкновения с катафалком отечественная легковушка врезалась в Kia, которую отбросило на Skoda Octavia.

В аварии пострадали два человека: четырехлетний пассажир Kia и предполагаемый виновник ДТП. У ребенка диагностировали ушиб и ссадину левого предплечья. Малыша доставили в детскую городскую больницу 9. Водитель «Лады» получил более серьезные ранения: у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Его увезли в в ГКБ №23.

В данный момент проводится расследование массового ДТП. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее легковые автомобили «Лада» и «Волга» столкнулись на федеральной трассе Омск — Тюмень. В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести.