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На Урале Mercedes из свадебного кортежа врезался в припаркованный на трассе грузовик
Происшествия
На Урале Mercedes из свадебного кортежа врезался в припаркованный на трассе грузовик
wikipedia.org  /  Roulex 45 / CC BY-SA 3.0

, 1 августа. Водитель иномарки из свадебного кортежа отвлекся от управления и врезался в грузовик на 276-м километре трассы Нижний Тагил — Екатеринбург.

Грузовой автомобиль стоял на обочине трассы с включенным аварийным сигналом. Водитель Mercedes не успел вовремя объехать большегруз и врезался в заднюю часть кузова.

В это время по трассе проезжал водитель автомобиля ВАЗ-2115. Мужчина засмотрелся на ДТП и впоследствии сам съехал с дороги в кювет. В результате дорожных инцидентов никто не пострадал. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

На днях серьезное ДТП на трассе в Мордовии унесло жизни трех человек. Еще четыре пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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