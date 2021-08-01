Худрук театра балета «Щелкунчик» Михаил Коган умер после второго инсульта

Екатеринбург, 1 августа. Основатель и художественный руководитель театра балета «Щелкунчик» Михаил Коган умер в возрасте 75 лет.

По имеющимся данным, причиной смерти балетмейстера стал второй инсульт, от которого Коган так и не смог оправиться. Его семья позднее опубликует информацию о месте и времени похорон, сообщает пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте».

Деятель искусства стал автором более 20 спектаклей, а также создал огромное количество номеров и миниатюр. Творческий коллектив назвал умершего мужчину великим мастером и пока не может оправиться от известия о его смерти.