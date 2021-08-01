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Администратор обворовал супермаркет на 400 тысяч рублей в Екатеринбурге
Происшествия
Администратор обворовал супермаркет на 400 тысяч рублей в Екатеринбурге
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 1 августа. Полицейские возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. Подозреваемым в афере на 400 тысяч рублей стал 26-летний администратор супермаркета.

По версии следствия, злоумышленник проводил через кассу «покупку» товара по аукционной цене. Затем администратор делал процедуру возврата, однако во второй раз указывалась более высокая цена. По такой схеме он и получал незаконный доход. Администратор уже дал признательные показания.

Подозреваемого выдала жадность — вышестоящее начальство обратило внимание на огромное количество возвратов в одной торговой точке.

Ранее в Петербурге продавец совершил преступление на рабочем месте. Он сбежал, прихватив 18 смартфонов.

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