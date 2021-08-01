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Самокатчица в Екатеринбурге пострадала из-за натянутого на велодорожке троса
Происшествия
Самокатчица в Екатеринбурге пострадала из-за натянутого на велодорожке троса
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Екатеринбург, 1 августа. Девушка серьезно пострадала на самокате. По словам очевидцев, она налетела на натянутый трос и упала.

Инцидент произошел в Академическом районе на пересечении с Чкалова. Местная жительница каталась на самокате и наткнулась на трос, который кто-то натянул на велодорожке. Очевидцы рассказали, что девушка сильно пострадала.

На место происшествия выезжала скорая помощь. Врачи оказали пациентке помощь. Медики отметили, что потерпевшей повезло, поскольку она не травмировала позвоночник.

Тем временем в Госдуме высказали идею регистрировать самокаты в ГИБДД, сообщал портал URA.RU. После регистрации им выдавался бы QR-код, или что-то еще, что могут считывать дорожные камеры.

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позвоночник велодорожка трос
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