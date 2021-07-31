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Неверно установленный катетер стал причиной смерти 48-летнего екатеринбуржца

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:24
Происшествия
Неверно установленный катетер стал причиной смерти 48-летнего екатеринбуржца
wikipedia.org  /  Florian Thillmann/CC BY-SA 3.0

Екатеринбург, 31 июля. Врачи установили катетер в шею пациенту с сердечной недостаточностью. Мужчина скончался от полученных травм.

Житель Екатеринбурга накануне обратился в местный кардиологический центр с целью пройти обследование. Для проверки состояния его сердца врачи выбрали коронарографию. Однако на руках и ногах мужчины не было видно вен, поэтому было принято решение ставить катетер в шею.

После введения трубки пациенту стало плохо. Его состояние постепенно ухудшалось на протяжении четырех часов, о чем погибший сообщал своей супруге. По словам женщины, муж постоянно находился с ней на связи, но было слышно, что он задыхается.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия, по итогам которой действиям врачей будет дана правовая оценка. К расследованию также подключился СК.

В самом центре кардиологии утверждают, что катетер был установлен верно. Мужчина мог скончаться от болезней сердца, которые у него были изначально.

Ранее один человек погиб при взрыве на химзаводе под Ростовом. Эту информацию подтвердили представители Минпромторга.

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