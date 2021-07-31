В Нижнем Тагиле рецидивисты приковали соседа к батарее и вымогали деньги

Екатеринбург, 31 июля. Двое неоднократно судимых мужчин приковали соседа к батарее, избили и, угрожая пистолетом, вымогали деньги. Происшествие случилось в одном из жилых домов по улице Космонавтов.

По предварительным данным, мужчины распивали алкогольные напитки в гостях у знакомого. Когда хозяин ушел в магазин за очередной порцией спиртного, приятели отправились к ранее судимому за насильственное преступление соседу, чтобы выразить ему свои претензии.

Мужчины избили потерпевшего и приковали его наручниками к батарее. Дома у хозяина квартиры они нашли пистолет, которым угрожали соседу и требовали от него 30 тыс. рублей. Когда изрядно выпившие злоумышленники заснули, мужчине удалось освободиться и сообщить о произошедшем в полицию, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, осколочный перелом костей свода и основания черепа.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия и обнаружила подозреваемых в указанной квартире. Также правоохранители изъяли наручники, газовый пистолет, кобуру, четыре пистолетных патрона и патрон для спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее юноша из Новосибирска приковал девушку к батарее за переписку в телефоне, сообщал телеканал «360».