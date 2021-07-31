Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 11:16
11:14
Общество
Поклонник Эминема обнаружил секретное послание в хите My Name Is
11:09
Спорт
РФС перенес матч России по футболу в отборе ЧМ-2022 в Москву
11:09
Происшествия
Обвиняемый в убийстве самарской школьницы разрыдался в зале суда
11:09
Происшествия
Дом в Саратовской области загорелся после удара молнии
11:07
Политика
Россиянам рассказали, за какой срок удастся вернуть дружбу с украинцами
11:05
Экономика
Правительство России проработает счета эскроу для ИЖС в 2022 году
11:04
Армия
Шойгу назвал войска ВДВ «резервом верховного главнокомандующего»
11:02
Происшествия
В Германии рабочий за рулем экскаватора снес новостройку из-за долгов по зарплате
11:02
Экономика
Невозможность приобрести российскую Niva огорчила болгар
10:59
Происшествия
Пострадавшие при лесных пожарах регионы Турции объявлены зоной бедствия
Все новости

Отлетевший фрагмент тормозного барабана убил водителя на Урале
Происшествия
Отлетевший фрагмент тормозного барабана убил водителя на Урале
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Екатеринбург, 31 июля. Смертельное ДТП произошло на 19-м километре трассы Нижние Серги — Михайловск — Арти. Полиция инициировала проверку.

По данным правоохранителей, от проезжавшего автомобиля отлетел фрагмент тормозного барабана. Он попал в лобовое стекло встречной машины. Водитель получил тяжелые травмы. Пострадавший скончался в больнице.

Полицейские на основании записей с камер фиксации нарушений установили предполагаемого злоумышленника. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, работает следственно-оперативная группа.

Еще одна авария произошла в Ростовской области. В результате нее погиб взрослый, несколько детей получили травмы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Отлетевший фрагмент тормозного барабана убил водителя на Урале
дтп урал авария
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru