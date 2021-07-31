Отлетевший фрагмент тормозного барабана убил водителя на Урале

Екатеринбург, 31 июля. Смертельное ДТП произошло на 19-м километре трассы Нижние Серги — Михайловск — Арти. Полиция инициировала проверку.

По данным правоохранителей, от проезжавшего автомобиля отлетел фрагмент тормозного барабана. Он попал в лобовое стекло встречной машины. Водитель получил тяжелые травмы. Пострадавший скончался в больнице.

Полицейские на основании записей с камер фиксации нарушений установили предполагаемого злоумышленника. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, работает следственно-оперативная группа.

Еще одна авария произошла в Ростовской области. В результате нее погиб взрослый, несколько детей получили травмы.