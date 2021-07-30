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Работников бизнес-центра в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о бомбе

  /   Обновлено: 30 июля 2021 14:13
Происшествия
Работников бизнес-центра в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о бомбе
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Екатеринбург, 30 июля. Сотрудники бизнес-центра на юге Екатеринбурга получили звонок о якобы заложенной в здании бомбе. Всех, кто находился в этот момент внутри, эвакуировали.

Инцидент случился в 16-этажном бизнес-центре на улице Фурманова. В настоящий момент здание осматривают сотрудники пожарной охраны и правоохранительных органов, сообщает источник ФАН.

Согласно имеющейся информации, персонал бизнес-центра стоит на улице неподалеку от места происшествия. В полиции пока никак не прокомментировали случившееся, пообещав сделать это, как только пройдет проверка и появится больше информации.

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екатеринбург минирование бизнес-центр
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