Работников бизнес-центра в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о бомбе

Екатеринбург, 30 июля. Сотрудники бизнес-центра на юге Екатеринбурга получили звонок о якобы заложенной в здании бомбе. Всех, кто находился в этот момент внутри, эвакуировали.

Инцидент случился в 16-этажном бизнес-центре на улице Фурманова. В настоящий момент здание осматривают сотрудники пожарной охраны и правоохранительных органов, сообщает источник ФАН.

Согласно имеющейся информации, персонал бизнес-центра стоит на улице неподалеку от места происшествия. В полиции пока никак не прокомментировали случившееся, пообещав сделать это, как только пройдет проверка и появится больше информации.