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Парашютист спрыгнул с высотки на Урале и врезался в автомобиль
Происшествия
Парашютист спрыгнул с высотки на Урале и врезался в автомобиль
pixabay.com

Екатеринбург, 29 июля. Инцидент произошел в ЖК «Светлый» в Екатеринбурге. Парашютист спрыгнул с многоэтажки и при приземлении врезался в припаркованный автомобиль.

Мужчина на красном парашюте кружится над парковкой около жилого дома. По словам очевидцев, парашютист прыгал или с балкона, или с крыши 28-этажного дома.

Пикируя к земле, мужчина пытался не задеть припаркованные на стоянке автомобили, но у него не вышло. Парашютист выжил. После неудачного приземления он не сбежал и долго общался с владельцами машины.

Парашютиста унесло ветром в открытое море на учениях НАТО Sea Breeze в Черноморском регионе во время выполнения упражнений по десантированию, сообщал ФАН. Военнослужащего спасли.

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екатеринбург многоэтажка парашютист
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