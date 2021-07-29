Парашютист спрыгнул с высотки на Урале и врезался в автомобиль

Екатеринбург, 29 июля. Инцидент произошел в ЖК «Светлый» в Екатеринбурге. Парашютист спрыгнул с многоэтажки и при приземлении врезался в припаркованный автомобиль.

Мужчина на красном парашюте кружится над парковкой около жилого дома. По словам очевидцев, парашютист прыгал или с балкона, или с крыши 28-этажного дома.

Пикируя к земле, мужчина пытался не задеть припаркованные на стоянке автомобили, но у него не вышло. Парашютист выжил. После неудачного приземления он не сбежал и долго общался с владельцами машины.

Парашютиста унесло ветром в открытое море на учениях НАТО Sea Breeze в Черноморском регионе во время выполнения упражнений по десантированию, сообщал ФАН. Военнослужащего спасли.