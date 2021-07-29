Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 15:01
15:00
Происшествия
Объятую огнем иномарку на Туристской улице сняли на видео
14:59
Спорт
Фанатов «Спартака» не пустят на стадион в Самаре
14:59
Общество
«След огромной любви, которую он так щедро дарил людям»: Юлия Меньшова вспомнила отца
14:57
Весь мир
Почтальоны США выступили против обязательной вакцинации
14:56
Политика
В правящей партии Японии заявили о необходимости срочно провести встречу Суги и Путина
14:55
Общество
Сотрудники ГИМС спасли тонущего молодого человека в Пскове
14:53
Общество
Назван регион России, где чаще всего заказывают готовую еду
14:50
Общество
Названы пять фраз врачей, после которых лучше искать нового доктора
14:49
Шоу-бизнес
Михаил Шуфутинский через ФАН поздравил с днем рождения Игоря Крутого
14:47
Происшествия
Свидетели по делу Фургала попросили госзащиту из-за угроз
Все новости

На екатеринбуржца составили административный протокол за прогулку с «ружьем»

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:54
Происшествия
На екатеринбуржца составили административный протокол за прогулку с «ружьем»
Народные новости России  /  Наталия Агеенко

Екатеринбург, 29 июля. В Екатеринбурге завели административное дело в отношении мужчины, который гулял с оружием в жилом комплексе «Мичуринский».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в отношении молодого человека составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Оружие в его руках оказалось ружьем для страйкбола, которое не является боевым.

Днем ранее местные жители пожаловались в полицию на мужчину, который гулял с оружием по территории жилого комплекса, сидел с ним на скамейке и имитировал выстрелы, стоя на крыльце у подъезда. После задержания выяснилось, что злоумышленнику 32 года. Его задержали в съемной квартире на улице Широкореченской.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / На екатеринбуржца составили административный протокол за прогулку с «ружьем»
екатеринбург оружие полиция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru