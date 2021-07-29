На екатеринбуржца составили административный протокол за прогулку с «ружьем»

Екатеринбург, 29 июля. В Екатеринбурге завели административное дело в отношении мужчины, который гулял с оружием в жилом комплексе «Мичуринский».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в отношении молодого человека составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Оружие в его руках оказалось ружьем для страйкбола, которое не является боевым.

Днем ранее местные жители пожаловались в полицию на мужчину, который гулял с оружием по территории жилого комплекса, сидел с ним на скамейке и имитировал выстрелы, стоя на крыльце у подъезда. После задержания выяснилось, что злоумышленнику 32 года. Его задержали в съемной квартире на улице Широкореченской.