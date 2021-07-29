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Высокопоставленный сотрудник Следственного комитета скончался в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 29 июля 2021 12:48
Происшествия
Высокопоставленный сотрудник Следственного комитета скончался в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей

Екатеринбург, 29 июля. Следователь умер при загадочных обстоятельствах в Свердловской области. Его труп обнаружили в машине.

По предварительной версии, 45-летний мужчина почувствовал себя плохо, выйдя из магазина. Правоохранитель сел в автомобиль, после этого его нашли мертвым. Предположительно, у него случился сердечный приступ.

Экс-сотрудник СК РФ Александр С., обвиняемый в изнасиловании и краже, сбежал из тюрьмы на Кипре. Сейчас его разыскивает полиция. Жертвы рассказали, что мужчина атаковал их ночью. После этого злоумышленник расследовал собственные изнасилования.

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екатеринбург смерть следователь
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