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В Сети появилось видео мчащегося по улицам Екатеринбурга горящего мотоцикла

  /   Обновлено: 29 июля 2021 12:58
Происшествия
В Сети появилось видео мчащегося по улицам Екатеринбурга горящего мотоцикла
pxhere.com

Екатеринбург, 29 июля. Водители легковой машины и мотоцикла устроили гонку, в результате которой загорелось транспортное средство. Запись ДТП появилась в Сети.

Жуткая авария с горящим мотоциклом попала на видео. Камеры зафиксировали гонку между двумя водителями на улице Татищева в сторону улицы Токарей. Легковой автомобиль мчался параллельно с мотоциклом, который в какой-то момент отбросил участника аварии на несколько метров и загорелся.

Водители лично оформили ДТП по европротоколу, отметили в ГИБДД. Пострадавших не оказалось.

Ранее на трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Мужчина 1950 года рождения погиб в результате столкновения Lada Granta и Kia Rio.

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