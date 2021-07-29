В Сети появилось видео мчащегося по улицам Екатеринбурга горящего мотоцикла

Екатеринбург, 29 июля. Водители легковой машины и мотоцикла устроили гонку, в результате которой загорелось транспортное средство. Запись ДТП появилась в Сети.

Жуткая авария с горящим мотоциклом попала на видео. Камеры зафиксировали гонку между двумя водителями на улице Татищева в сторону улицы Токарей. Легковой автомобиль мчался параллельно с мотоциклом, который в какой-то момент отбросил участника аварии на несколько метров и загорелся.

Водители лично оформили ДТП по европротоколу, отметили в ГИБДД. Пострадавших не оказалось.

Ранее на трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Мужчина 1950 года рождения погиб в результате столкновения Lada Granta и Kia Rio.