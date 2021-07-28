Полиция Екатеринбурга сняла с рейса пьяную супружескую пару за дебош

Екатеринбург, 28 июля. Мужчина и женщина выпили слишком много алкоголя в одном из кафе аэропорта Кольцово, ожидая вылет своего рейса, и устроили дебош.

По предварительным данным, двое жителей Благовещенска, находясь в состоянии опьянения, устроили скандал, используя нецензурную лексику. Вскоре хулиганов задержали сотрудники правоохранительных органов и отвезли их в ближайшее отделение своего ведомства.

Они составили на дебоширов протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и выписали на них штраф на сумму в 1 тыс. рублей. Туристы не успели на свой рейс. Они заверили полицию, что им стыдно за свое поведение.

Пассажир аэробуса, направлявшегося в Магадан, стал фигурантом аналогичного дела, когда устроил скандал во время полета. Он не обращал внимания на просьбы бортпроводников и требования командира. После приземления его отвели в дежурную часть.