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Полиция Екатеринбурга задержала разгуливающего с оружием по дворам мужчину

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:47
Происшествия
Полиция Екатеринбурга задержала разгуливающего с оружием по дворам мужчину
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Екатеринбург, 28 июля. Оказалось, что мужчина размахивал перед прохожими автоматом для игры в страйкбол.

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который решил прогуляться по городу с оружием в руках. Его заметили местные жители. Они сняли происходящее на камеры и выложили в Сеть. Одна из женщин, ставшая свидетельницей произошедшего, обратилась в правоохранительные органы. Стражи правопорядка провели проверку по этому факту.

Оружием, которым размахивал на улице мужчина, оказался автомат для игры в страйкбол, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Также он добавил, что правоохранители сработали оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД.

Злоумышленнику 32 года. Его задержали в съемной квартире на улице Широкореченской, он является уроженцем Красноярского края. Оружие, с которым он гулял, оказалось не боевым, но его правоохранители изъяли.

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екатеринбург оружие задержание
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