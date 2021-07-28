Полиция Екатеринбурга задержала разгуливающего с оружием по дворам мужчину

Екатеринбург, 28 июля. Оказалось, что мужчина размахивал перед прохожими автоматом для игры в страйкбол.

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который решил прогуляться по городу с оружием в руках. Его заметили местные жители. Они сняли происходящее на камеры и выложили в Сеть. Одна из женщин, ставшая свидетельницей произошедшего, обратилась в правоохранительные органы. Стражи правопорядка провели проверку по этому факту.

Оружием, которым размахивал на улице мужчина, оказался автомат для игры в страйкбол, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Также он добавил, что правоохранители сработали оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД.

Злоумышленнику 32 года. Его задержали в съемной квартире на улице Широкореченской, он является уроженцем Красноярского края. Оружие, с которым он гулял, оказалось не боевым, но его правоохранители изъяли.