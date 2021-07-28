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Видео с вооруженным мужчиной у екатеринбургского ЖК заинтересовалась полиция

  /   Обновлено: 28 июля 2021 14:51
Происшествия
Видео с вооруженным мужчиной у екатеринбургского ЖК заинтересовалась полиция
Prt Scr youtube.com  /  Калашников

Екатеринбург, 28 июля. Мужчина был замечен в поселке Мичуринском Свердловской области с оружием в руках. Полиция инициировала проверку.

В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек идет мимо жилых домов, держа в руках «автомат». Местная жительница, которая сделала эти кадры, обратилась в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыли Росгвардия и полиция. Сейчас оперативники устанавливают личность подозреваемого.

Словесная перепалка между соседями в Петербурге переросла в драку со стрельбой.

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оружие полиция преступление проверка
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