Видео с вооруженным мужчиной у екатеринбургского ЖК заинтересовалась полиция

Екатеринбург, 28 июля. Мужчина был замечен в поселке Мичуринском Свердловской области с оружием в руках. Полиция инициировала проверку.

В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек идет мимо жилых домов, держа в руках «автомат». Местная жительница, которая сделала эти кадры, обратилась в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыли Росгвардия и полиция. Сейчас оперативники устанавливают личность подозреваемого.

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