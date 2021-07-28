Умер смотрящий за Свердловской областью вор в законе Седой

Екатеринбург, 28 июля. На момент смерти известному в преступном мире как Седой вору в законе было 55 лет.

Стало известно о смерти криминального авторитета, вора в законе Агаяра Агаева, известного в преступном мире как Седой. Он умер в Екатеринбурге. При жизни мужчина был смотрителем за Свердловской областью.

На момент смерти Седому было 55 лет. По имеющимся данным, он скончался после продолжительной болезни. Его похоронили в Азербайджане. Известно, что почивший был представителем интересов воров в законе Ровшана Ленкоранского и Гули, сообщило URA.RU.

Также стало известно о смерти российского художника Олега Целкова, который скончался в Париже.