Житель Урала убил возлюбленную из-за телефонной переписки

Екатеринбург, 27 июля. Суд признал свердловчанина виновным в убийстве девушки. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Инцидент произошел в поселке Белоярский в 2019 году. Согласно данным следствия, обвиняемый решил прочитать переписку в телефоне своей возлюбленной, пока та спала. Он счел диалог непристойным, приревновал избранницу и задушил. Затем злоумышленник закопал тело в лесу.

Дело оставалось нераскрытым некоторое время, так как преступник заявлял, что девушка уехала в Екатеринбург и якобы шлет ему письма. Как потом выяснилось, переписку мужчина вел сам собой, отправляя SMS с телефона убитой.

В преступлении фигурант сознался после проведения психофизиологического исследования. Суд приговорил душегуба к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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