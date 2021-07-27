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Житель Урала убил возлюбленную из-за телефонной переписки
Происшествия
Житель Урала убил возлюбленную из-за телефонной переписки
pixabay.com

Екатеринбург, 27 июля. Суд признал свердловчанина виновным в убийстве девушки. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Инцидент произошел в поселке Белоярский в 2019 году. Согласно данным следствия, обвиняемый решил прочитать переписку в телефоне своей возлюбленной, пока та спала. Он счел диалог непристойным, приревновал избранницу и задушил. Затем злоумышленник закопал тело в лесу.

Дело оставалось нераскрытым некоторое время, так как преступник заявлял, что девушка уехала в Екатеринбург и якобы шлет ему письма. Как потом выяснилось, переписку мужчина вел сам собой, отправляя SMS с телефона убитой.

В преступлении фигурант сознался после проведения психофизиологического исследования. Суд приговорил душегуба к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ревнивый муж утопил в колодце мать четверых детей в Татарстане.

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убийство уголовное дело тюрьма
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