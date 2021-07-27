Екатеринбуржец выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть

Екатеринбург, 27 июля. Трагедия произошла на Эльмаше. Сосед обнаружил тело молодого человека у подъезда многоэтажного жилого дома на проспекте Космонавтов.

Мужчина рассказал, что первоначально услышал хлопок и побежал к месту происшествия. Там он встретил дочь, которая сообщила, что кто-то упал. Выглянув в окно, очевидец обнаружил лежавшего на земле молодого человека.

Позже на место происшествия приехали экстренные службы. Пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области уточнила, что комментарий по поводу данного происшествия будет дан позже.

Неравнодушная женщина спасла полуторагодовалого малыша, который выпал из окна второго этажа в одном из жилых домов Новокузнецка.