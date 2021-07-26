Вещества в овощах и фруктах могут лечь в основу лекарства от рака

Екатеринбург, 26 июля. Особые вещества, входящие в состав популярных овощей и фруктов, могут использоваться для создания лекарств от раковых заболеваний.

Группа специалистов из Уральского федерального университета (УрФУ) проанализировала состав овощей и фруктов. Обнаруженные в результате исследования вещества могут быть использованы при разработке препаратов для лечения онкологических заболеваний. Подробное описание научной работы было представлено в издании Scientific Reports.

Всего было проанализировано три десятка соединений. Ученые выяснили, что некоторые вещества способны подавлять рост раковых клеток. К числу наиболее полезных продуктов исследователи отнесли капусту, шпинат, морковь, репу и огурцы.

Как сообщалось ранее, эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают исчезновение рака легких, печени и толстой кишки в ближайшие десятилетия. Этому поспособствует массовый отказ от курения и употребления алкоголя.